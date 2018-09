Finja Fischer überrascht bei Mehrkampf-DM

Das Abschneiden der TSV-Turnerinnen bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Einbeck ist schon eine kleine Sensation: Platz eins und fünf holten Sandra Nitsche und Finja Fischer nach Salzgitter. Die Wettkämpfe vereinen in einzigartiger Weise das Gerätturnen und die Leichtathletik, so dass ein...