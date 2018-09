Zehn Sätze, aber nur ein Sieg

Stehvermögen benötigten die Volleyballerinnen des TSV Thiede beim Saisonauftakt in der Verbandsliga. In eigener Halle reichte es aber nach insgesamt zehn Sätzen in zwei Spielen nur zu drei Punkten, weil die erste Partie im Tiebreak verloren ging. TSV Thiede – USC Braunschweig 2:3 (x). „Wie...