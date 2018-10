SC Gitter verdient sich einen Punkt

Der SC Gitter hat auch das zweite Duell in dieser Saison in der Fußball-Landesliga mit Titelanwärter TSC Vahdet Braunschweig ohne Niederlage beendet. Letztlich half den Hausherren, die eine starke erste Halbzeit boten, am Ende auch ein wenig das Glück des Tüchtigen. SC Gitter – TSC Vahdet...