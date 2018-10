Vit freut sich auf den Meister

Es geht wieder los – die Icefighters Salzgitter eröffnen am morgigen Sonntag ab 18 Uhr die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord. Kein Geringerer als der amtierende Meister Weserstars Bremen stellt sich zum Auftakt in der Eissporthalle am Salzgittersee vor. Damit ist der letzte Gegner...