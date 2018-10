Traumstart für die Icefighters gegen Bremen

Als die Schlusssirene am Sonntag in der Eissporthalle am Salzgittersee ertönt, reckt Petr Binias als einer der ersten die Arme in die Höhe und sprintet auf seinen Torwart Dennis Korff zu, um mit ihm zu feiern. Die beiden Neuzugänge der Salzgitter Icefighters hatten großen Anteil am 3:2-Auftaktcoup...