Erster Rückschlag für die Icefighters

Erstmals in dieser Saison wird in der Eishalle am Salzgittersee die Welle nach einem Regionalliga-Spiel gemacht. Allerdings jubelten lediglich die etwa 30 mitgereisten Fans aus Sande mit ihrem ECW über den verdienten 4:0-Erfolg bei den Salzgitter Icefighters. Salzgitter Icefighters – ECW Sande...