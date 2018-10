SCS-Mädels beißen auf die Zähne

Gleich dreimal hieß der Gegner am Sonntag SG Comet/FC 56 Braunschweig. Die erste Mannschaft des SC Salzgitter Sportfreunde (SCS) musste gegen die erste und zweite Vertretung in der Badminton-Verbandsklasse antreten. Der SCS III traf in der Bezirksliga auf die dritte Mannschaft der Braunschweiger...