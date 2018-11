Vorfreude auf das Spitzenspiel

Die Tabelle lügt in diesem Fall nicht. Wenn sich am Sonntag (14 Uhr) der KSV Vahdet Salzgitter und Union Salzgitter in der Fußball-Bezirksliga gegenüberstehen, dann gibt es ein echtes Spitzenspiel zwischen dem gastgebenden Spitzenreiter und seinem auf Platz zwei rangierenden Verfolger. Auf keinen...