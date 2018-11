Icefighters mit perfektem Wochenende

Die Salzgitter Icefighters sind in der Eishockey-Regionalliga Nord endgültig zurück in der Erfolgsspur. Nach dem 5:2-Auswärtssieg beim Hamburger SV am Freitag (wir berichteten) ließ die Truppe von Trainer Radek Vit am Sonntag vor heimischer Kulisse in der Eissporthalle am Salzgittersee dem EC...