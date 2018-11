Handball-Derby in Thiede

Am morgigen Samstag (ab 19.15 Uhr) kommt es in der Thieder Sporthalle am Sportpark zum Derby in der Handball-Regionsoberliga der Männer. Die heimische Viktoria empfängt die MSG Nordharz. Von einem Derby möchte Viktoria-Trainer Guido Penderock nicht sprechen. „Wenn der Gegner jetzt fünf Kilometer...