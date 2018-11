Sieben-Tore-Spektakel im Spitzenspiel

Der SV Union Salzgitter stürmt mit einem 5:2-Erfolg über den MTV Wolfenbüttel II auf den zweiten Platz in der Fußball-Bezirksliga vor. „Sieben Tore, fünf Bälle ans Aluminium, einen verschossenen Elfmeter und eine Gelb-Rote Karte in einem spektakulären Fußballspiel. Fußballherz was willst du mehr“,...