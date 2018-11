Glück Auf wird im Derby unter Wert besiegt

Borussia Salzgitter hat das Verfolgerduell in der Fußball Nordharzliga 1 gegen Glück Auf Gebhardshagen mit 3:0 Toren gewonnen. Der Aufsteiger aus Gebhardshagen wurde dabei völlig unter Wert geschlagen. Die Knappen versäumtes es in der ersten Spielhälfte ihre klaren Torchancen in zählbare Münze...