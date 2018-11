Die KG steht bereits als Staffelmeister fest

Am Samstag steht in der Eikelarena in Salzgitter-Bad der letzte Vorrundenkampf der Landesligasaison an. Im Heimkampf der Salzgitteraner Ringer geht es gegen den 1. Hennigsdorfer RV um mehr als nur den Heimsieg. „Wir stehen vor dem Kampf bereits als Sieger der Staffel Nord fest“, sagte Thorsten...