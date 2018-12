Salzgitteraner lassen Okers Fußballern den Vortritt

Der Fußball-Bezirksligist VfL/TSKV Oker gewann mit einem 3:2 gegen Union Salzgitter in einem spannenden Finale das Hallenturnier um den Sparkassen-Cup. Die weiteren Plätze in dem Traditionsturnier in der Salzstadt belegten Fortuna Lebenstedt, die U19 des SCU SalzGitter, der SC Gitter, der SV...