Steven Raabe erfüllt sich Kindheitstraum

Den 18. November 2018 wird Steven Raabe nie wieder vergessen. An diesem Sonntag ging für den 17-jährigen Salzgitteraner ein Kindheitstraum in Erfüllung: Raabe lief in Iserlohn erstmals in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Grizzlys Wolfsburg auf. Inzwischen stehen 18 Spiele und zwei...