SG-Team steckt jetzt in der Warteschleife

Mit zwei Siegen, mit denen in dieser Deutlichkeit niemand zuvor gerechnet hatte, haben die Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter ihren Teil zum Aufstieg in die Regionalliga beigetragen. Ob es aber tatsächlich zum Aufstieg reicht entscheidet sich erst in der Relegation zur Dritten Liga, weil mit TSV Giesen II und MTV 48 Hildesheim zwei Mannschaften aus dieser Klasse in die Regionalliga absteigen.

SG STV/MTV Salzgitter – TV Baden II 3:1 (15, –x, x, 22 ). Die grimmige Entschlossenheit, die das Gesicht von Sebastian Mahlke vor der ersten Partie demonstrierte, war Ausdruck des Erfolgswillens der Gastgeber in beiden Partien.

Obwohl sie nur zu acht antreten konnten, anders als vorgesagt auch auf ihren Trainer Gjoko Josifov verzichten mussten, den der ehemalige Mitspieler Daniel von Zepelin als Coach an der Seite vertrat, spielten die Salzgitteraner vor allem im Verlauf des ersten Satzes überzeugend auf. Nach holprigem Start nahm die SG Mitte de ersten Satzes das heft des Handelns in die Hand, glänzte mit ein er kaum zu überwindenden Feldabwehr und punktete immer wieder mit variablen Angriffen.

Im zweiten Satz machte Baden weniger Fehler als die SG, was letztlich diesen Durchgang an die Gäste gehen ließ. „Satz drei und vier hatten wir wieder komplett in unserer Hand“, freute sich SG-Kapitän Kevin Wieloch, wobei sein Team im letzten Satz einen 17:20-Rückstand noch umbog.

SG STV/MTV Salzgitter – Bremen 1860 3:0 (19, 19, 21). Der Siebte der Regionalliga präsentierte sich deutlich schwächer als der Vizemeister der Oberliga 1 und besaß nur einen guten Angreifer. So kam üb er die Mitte bei den Bremern wenig, und die gelegten Bälle wurden fast alle eine Beute der Hausherren, die vom Publikum lautstark unterstützt wurden. „Diese Unterstützung hat uns zusätzliche Motivation gegeben“, bedankte sich Wieloch für den Rückhalt.

Mit ihren Aufschlägen bauten die Salzgitteraner Druck auf und verdienten sich so in allen drei Sätzen jeweils komfortable Führungen.

In beiden Partien punkteten Tobias Schneider und Matti Baltzer jeweils über die Mitte. Über die Außenposition versenkte Christian Suchanek viele Bälle erfolgreich. Gepaart mit einer guten Annahme, die für viele Optionen im Angriff sorgte, waren dies Fakten, die die Erfolge der SG begründeten.

SG STV/MTV: Matti Baltzer, Tobias Feustel, Jannik Feustel, Kevin Wieloch, Christian Suchanek, Finn Schäfer, Sebastian Mahlke, Tobias Schneider

„Jetzt müssen wir abwarten, ob wir tatsächlich aufsteigen. Das entscheidet sich erst in der Relegation zur Dritten Liga“, beschrieb Wieloch den wenig erfreulichen Zustand für sein Team.

Wenn es denn zum Aufstieg reicht, muss die Mannschaft, die die beiden Relegationsspiele nur mit einem Auswechselspieler bestritt, auf jeden Fall ergänzt werden, zumal Matti Baltzer sein Studium abschließt und damit künftig nicht mehr zur Verfügung stehen wird.