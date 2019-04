SC Gitter wird zum Spielball seiner Gäste

Das war absolut nichts. Der SC Gitter unterlag in der Fußball-Landesliga dem bis dahin auf einem Abstiegsplatz rangierenden TSV Landolfshausen/Seulingen auf eigenem Platz völlig verdient und muss aufpassen, dass er nicht noch näher an die Abstiegsplätze heranrutscht, weil im Tabellenkeller alle Mannschaften außer Fortuna Lebenstedt punkteten.

SC Gitter – TSV Landolfshausen/Seulingen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Ladushan Ravindran (19.), 0:2 Marius Münter 76.) – Besonderes: Rote Karte für Landolfshausens Torwart Joachim Hagemann, für sein Foul als letzter Mann an Nico Roderburg, bei dem er sich selbst schwerer verletzte.

Als sei darüber in der Woche vor dem Spiel nicht gesprochen worden, schien der Sportclub von den robusten, viel Druck aufbauenden Spielweise der Gäste überrascht. „Wir waren viel zu nervös“, sah Trainer Uwe Hain das über die gesamte Spielzeit nicht auszumerzende Problem. Unter dem Druck des frühen Attackierens des TSV, brachte Gitter zu keiner Zeit Ordnung und Ruhe in sein Spiel. Selbst Torchancen, die den Namen verdienten, waren an den Fingern einer Hand abzuzählen. „Wir sind nie in die Zweikämpfe gekommen“, fand Hain ein weiteres Haar in der Suppe. Seine Spieler waren fast nie in der Lage, den Ball gegen angreifende Gäste-Spieler zu behaupten. Beides, Nervosität und Zweikampfschwäche, paarte sich damit, dass auch der Spielaufbau praktisch nicht stattfand, weil abgewehrte Bälle entweder gleich beim Gegner landeten oder manchmal eher einem Querschläger, denn einem sauber adressierten Ball ähnelten.

So fiel der Führungstreffer für Landolfshausen geradezu zwangsläufig, wobei der Sportclub den bulligen, technisch recht guten Schützen Ladushan Ravindran nie in den Griff bekam.

Selbst in Überzahl in der Schlussviertelstunde sprang nur eine Möglichkeit heraus, als Lauritz Hecker in der 83. Minute aus kurzer Distanz den Ball über das Tor jagte. Stattdessen hätte Landolfshausen in der 88. Minute das 3:0 machen müssen, doch der Schütze des 2:0 verzog freistehend den Ball.

Trainer Uwe Hain war nach der Partie sichtlich bedient, weil seine Korrekturen von der Außenlinie ungehört verhallten und ihm nur ein Kopfschütteln blieb, wie seine Mannschaft dem Kick-and-rush der Gäste sich hilflos auslieferte.

„Von eins bis elf, war alles voll daneben“, kritisierte Hain eine Vorstellung, deren Wiederholung schon bald Alarmglocken schrillen lassen könnten.

Gitter: Seidel – Ölmez, Neugebauer, Hellinger, Erik Jaschkowitz – Günther, Jens Jaschkowitz (72. Gabrielson), Elfroth (45.+1 Hecker), Obichukwu – Roderburg, Errico (63. Pyrskalla)