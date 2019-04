Die Freien Turner bleiben wieder Sieger

Aller schlechten Dinge sind drei, könnte man in Abwandlung eines Sprichwortes zu den Duellen des SC Gitter in der laufenden Saison gegen die Freien Turner Braunschweig sagen, denn nach zwei Niederlagen in den Punktspielen musste der Sportclub jetzt auch im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals...