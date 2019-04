Jetzt geht es erstmals um Punkte

Am morgigen Samstag wird es ab 15 Uhr Ernst für die Footballer der Salzgitter Steelers: Die Bremer Union Bulls kommen zum ersten Landesligaspiel der Vereinshistorie in Stadion am Salzgittersee. „Die Vorfreude ist riesig bei allen Beteiligten“, gibt Defense-Line-Coach Axel Heberling einen Einblick in die Gefühlswelt seiner Mannschaft vor dem ersten Pflichtspiel.

Die Generalprobe gegen Brandenburg gelang mit einem 3:0-Erfolg Ende März, nun will das Team um Headcoach Alexander Schardt die ersten Punkte einsammeln. Dabei treffen die Steelers auf einen unbekannten Gegner. „Wir haben die Union Bulls angeschrieben und um Videomaterial gebeten, das ist so üblich unter den Footballteams. Allerdings wollen die Bremer sich nicht in die Karten gucken lassen und sind unserer Bitte nicht nachgekommen“, so Heberling.

Der Coach weiß aber, dass die Bremer Mannschaften traditionell einen harten Football spielen. Außerdem haben die Union Bulls den Steelers vier Jahre mehr Ligaerfahrung voraus. „Deshalb darf man die Truppe auf keinen Fall unterschätzen“, so Heberling. Das erste Saisonspiel haben die Bremer gegen die Buxtehude Jackrabbits verloren und dürften dementsprechend motiviert sein, die ersten Saisonpunkte einzufahren.

Ungleich größer ist die Motivation bei den Hausherren. Diese wollen die ersten Punkte überhaupt in ihrer noch kurzen Vereinshistorie einfahren. Allerdings müssen die Steelers dabei auf den besten Runningback Malte Röstel verzichten. „Malte hat sich einen Bänderriss zugezogen und fällt erst einmal aus. Aber unser Kader ist breit aufgestellt und wir können die Ausfall kompensieren“, so Heberling.

Bereits um 12 Uhr starten am Samstag die Young Steelers in der Flag-Football-Liga in die neue Saison. Gast zum Premierenspiel sind die Hildesheim Flag Invaders. Das richtige Vorprogramm für den ersten Kickoff der Steelers. Der Eintritt im Stadion am Salzgittersee ist frei.

Salzgitter Steelers – Bremen Union Bulls (Sa., 15 Uhr, Stadion am Salzgittersee)