Union Bulls bei den Hörnern gepackt

Traumstart: Gleich in ihrem ersten Pflichtspiel in der Landesliga holten die American Footballer der Salzgitter Steelers ihren ersten Sieg. Gegen die Bremen Union Bulls setzte sich der Neuling am Ende verdient mit 16:3 (0:3, 0:0, 3:0, 13:0) durch. Grenzenloser Jubel herrschte in den...