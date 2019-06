Vahdet feiert trotz 0:1-Niederlage gegen den VfL Salder

Von wegen Sommerkick, von wegen „Spiel um die goldene Ananas“ – der KSV Vahdet Salzgitter und der VfL Salder haben am Samstagnachmittag das schöne Fußballwetter noch einmal genutzt, um ihren Fans eine ansehnliche Partie zum Abschluss der Saison in der Fußball-Bezirksliga 3 zu liefern. Am Ende...