Thiede verpasst den Aufstieg klar

Der FC Viktoria Thiede hat eine sehr gute Saison nicht vergoldet und bleibt in der Fußball-Nordharzliga. Im Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga in Ahlum musste sich die Elf von Trainer Frank Dierling in einer Hitzeschlacht dem SV Rammelsberg deutlich mit 1:4 geschlagen geben. FC...