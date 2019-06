Eine 1:4-Niederlage als Wendepunkt

Nur 13 Punkte aus 15 Spielen und der vorletzte Tabellenplatz – der TSV Üfingen spielte eine katastrophale Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 und man durfte berechtigte Zweifel am Klassenerhalt der Kanalkicker haben. „Wir haben in der Rückrunde an ein paar Stellschrauben gedreht und sind...