Turnier für Handballnachwuchs findet enormen Zuspruch

Das war ein tolles Turnier. Darin waren sich fast alle der rund 700 Teilnehmer einig, die am 25. Jugend-Viktoria-Cup des FC Viktoria Thiede teilnahmen. Strahlender Sonnenschein begleitete das Turnier, das auf fünf Feldern des Rasenplatzes im Sportpark ausgespielt wurde. Am Veranstaltungstag, an dem...