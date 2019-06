Horst Hedrich sichert sich zehnte Medaille

Horst Hedrich bleibt in der Erfolgsspur. Der 82-jährige Tischtennis-Oldie vom TSV Salzgitter gewann bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt sein zehntes Edelmetall. An der Seite von Waltraud Hiller-Schirmer (VfL Bad Nenndorf) scheiterte der fitte Routinier im Halbfinale an den späteren Siegern...