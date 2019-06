Justus Weinke startet durch

Motorradsportler Justus Weinke greift in dieser Saison eine Klasse höher an. Nach dem der Immendorfer in der vergangenen Rennserie im Suzuki Twin Cup elf von zwölf Läufen für sich entschieden und die Konkurrenz nach belieben beherrscht hatt, geht es nun im GSXR 1000 Cup auf größeren Maschinen um...