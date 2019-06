Drei Teams schwitzen bereits wieder

Vier Wochen nach dem letzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 geht es für die Spieler von drei Salzgitteraner Vereinen schon wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison. Den Auftakt machte der SV Union Salzgitter bereits am Donnerstag. Der VfL Salder und der TSV Üfingen zogen am...