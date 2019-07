TVG wird wieder „nur“ Zweiter

Der TV Gebhardshagen beendet die Sommersaison in der Tennis-Verbandsliga mit der Vizemeisterschaft. Ein 6:0 zum Abschluss in Göttingen reicht nicht, um am SV GW Waggum noch vorbeizuziehen. Derweil holt der TC Bad das vierte Unentschieden im fünften Spiel der Verbandsklassensaison. Verbandsliga SCW...