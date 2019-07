Nur Lichtenberg in der Top-100

Nur eine von 15 Mannschaften aus dem Altkreis Salzgitter, die in die Wertung des landesweiten VGH-Fairness-Cups im Fußball kamen, erreichte am Ende einen Platz unter den Top 100. Wie nach der Hinrunde ist dies der MTV Lichtenberg, der sogar noch um drei Plätze nach oben kletterte. Mit einem Quotienten von 1,4231 sind die Lichtenberger aber noch deutlich vom Sieger SV Bad Bentheim II entfernt, der in 28 Spielen nur 16 gelbe Karten kassierte und auf einen Quotienten von 0,57 kommt.

Für das Gros der salzgitterschen Mannschaften gab es landesweit eine bessere Platzierung, wobei das schwarze Schaf der Hinrunde, der VfL Salder, sich gleich um 200 Plätze nach oben schob. Damit liegt der VfL mit einem Quotienten von 2,7 deutlich vor dem neuen Schlusslicht AKV Salzgitter, das auf Rang 853 landete (3,1923).

Ohne einen Platzverweis kamen aus Salzgitter nur zwei Mannschaften aus. Neben dem MTV Lichtenberg ist das Landesligist SC Gitter, der mit einem Wert von 1,6563 zwar um 21 Plätze landesweit zurückfiel, aber immer noch zweitfairstes Team aus Salzgitter ist.

Erfreulich ist aus Sicht aller Nordharzmannschaften dass sich der Kreis in der Landeswertung um drei Ränge verbesserte. Die Mannschaften des Altkreises Salzgitter schnitten dabei mit einem Quotienten von 2,2789 knapp besser als alle Nordharzmannschaften (2,2825) ab. Der Kreis Diepholz führt mit einem Wert von 1,9936 die Wertung an, während das Schlusslicht in der Kreiswertung zum siebten Mal in Folge beim Kreis Celle (3,0517) brennt.

Im Vergleich der Bezirke bleibt Braunschweig (2,37) das Schlusslicht. Fairste Staffel die Kreisliga Osnabrück Land Nord (1,88), härteste Liga die Kreisliga Celle (2,97). Hier liegen die Staffeln, in denen Mannschaften aus dem Altkreis um Punkte kämpften im unteren Mittelfeld. Die Nordharzliga 1 (2,12) liegt hier vor der Bezirksliga 3 (2,30) der Nordharzliga 2 (2,39) und der Landesliga (2,4).