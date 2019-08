MTV Lichtenberg dominiert Vahdet-Reserve

Lichtenbergs Angreifer Marvin Malandrino scheitert inm dieser Szene an Vahdets Keeper Veysel Polat

Lichtenberg. In der Nordharzliga 1 erobern die Spissak-Schützlinge mit dem Kantersieg über den Aufsteiger die Tabellenspitze.

Der MTV Lichtenberg gewinnt in der Fußball-Nordharzliga souverän mit 5:0 gegen den KSV Vahdet Salzgitter II.Die Gastgeber ließen dem Aufsteiger wenig Spielraum. Sowohl spielerisch, also auch räumlich kamen die Gäste kaum zur Entfaltung.

Die MTV-Sturmspitzen Marvin Malandrino und Torben Hagdorn störten die Gäste bereits in deren Abwehrreihen und zwangen sie so zu Abspielfehlern. Einzig Profit daraus konnte der MTV in Sachen Torchancen nicht ziehen.

MTV geht schnell in Führung

Schnell ging es indes doch. Lichtenbergs Till Hockmann durchlief nach einem Doppelpass die Abwehrreihe und erzielte den 1:0-Führungstreffer (11.). Die nächste Großchance hatte Rene-Daniel Spintzyk auf dem Fuß, der nach einer Malandrino-Flanke das leere Tor verfehlte (13.). Besser machte es MTV-Torjäger Torben Hagdorn, der per Kopfball zum 2:0 traf (20.). Für eine kleine Vorentscheidung sorgte Hagdorn ebenfalls, als er vor der Pause zum 3:0 nach (29.) nachlegte.

Die Hausherren kombinierten sich ein ums andere Mal sehr ansehnlich in den KSV Strafraum. Vahdet konnte dem Druck kaum standhalten und konnte bis dahin nicht annähernd an den Lichtenberger Strafraum herankommen.

Flott ging es auch nach der Pause weiter. Torben Hagdorn machte mit dem 4:0 seinen Dreierpack in diesem Spiel perfekt (46.). Kurz darauf hatte er sogar seinen vierten Treffer auf dem Fuß. In ähnlichen Position zielte er jedoch am Tor vorbei.

Vahdet ersten zaghaften Angriffsversuch vollendete Can-Berk Uzunhan in den Händen von MTV-Keeper Tim Eisfeld (48.).

Auch wenn Vahdet nun doch offensiver wurde, blieb das Team von Spielertrainer Ferit Ashapoglu im Spiel weit unter seinen Möglichkeiten. Den Schlusspunkt setzte Marvin Malandrino,, der auf Vorlage von Tarkan Nalcakan zum stets ungefährdeten 5:0 Endstand traf.

Co-Trainer Daniel Reinsch, der für den erkrankten Eduard Spissak einsprang, sprach von „einer guten Leistung mit einem verdienten Sieg“.