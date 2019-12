SG-Team festigt die Tabellenführung

Vor dem am kommenden Wochenende ebenfalls in Salzgitter stattfindenden Spitzenspiel haben die Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter in der Oberliga ihre weiße Weste mit zwei Heimsiegen ohne Satzverlust behauptet. Allerdings täuschen die Ergebnisse etwas über die Leistung der Gastgeber hinweg, die...