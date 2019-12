Gebhardshagen will eine Aufholjagd starten

In der Zwischenbilanz steht der SV GA Gebhardshagen auf dem elften Platz in der Tabelle der Nordharzliga 2. Bis zum Qualifikationsplatz zur eingleisigen Nordharzliga, die im kommenden Jahr eingeführt wird, sind es aber nur fünf Punkte Rückstand. Ein aufholbarer Zustand also. Trainer Sascha Bode zog...