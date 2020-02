In drei Nachholspielen gibt es vier Platzverweise

Union Salzgitter II hat das Verfolgerduell in der 1. Fußball-Nordharzklasse gegen Fortuna Lebenstedt II gewonnen. Außerdem feiern Borussia II und Gitter III Siege in den Nachholspielen. Vor allem am Sonntag bestimmt viel Wind das Geschehen. Union Salzgitter II – Fortuna Lebenstedt II 3:0 (1:0)....