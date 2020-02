Der TC Bad schlägt zum Abschluss den Spitzenreiter

Der TC Bad hat am letzten Spieltag die Vorgaben seines Kapitäns Manuel Wiesner umgesetzt und mit einem Sieg gegen den feststehenden Aufsteiger Braunschweiger THC II die Vizemeisterschaft in der Tennis-Verbandsklasse gefeiert. Der TV Gebhardshagen II sichert sich indes den Klassenerhalt in der...