„Keine Mannschaft soll gern gegen uns spielen“

Lebenstedt. Landesliga-Vorschau (1): Der KSV Vahdet Salzgitter will sein Team mit einem neuen Trainer auf Dauer in der Fußball-Landesliga etablieren.

Mit Gelassenheit und einer guten Portion Optimismus geht Fußball-Landesligist KSV Vahdet Salzgitter in die kommende, immer noch von der Corona-Pandemie gekennzeichnete Saison. Das Ziel formuliert der neue Trainer Amir Hadziavdic ganz klar: „Die Aufgabe ist es, den Verein in der Landesliga zu etablieren.“

Dabei will sich Vahdet selbstbewusst verkaufen. „Wir wollen eine Mannschaft sein, gegen die kein Gegner aufgrund unserer Qualität gern spielt“, beschreibt der Coach seine und des Teams Vorstellung.

Training so früh wie möglich

Die Corona-Pandemie hat und hatte trotz der noch bestehenden Einschränkungen keine allzu negativen Auswirkungen auf die Arbeit. Als Hadziavdic am 1. Juni sein Traineramt übernahm, hieß es gleich aus der Mannschaft, dass sie wieder trainieren wolle. Von Mitte Juni an wurde dann ein- bis zweimal pro Woche trainiert. „Natürlich unter den geltenden Einschränkungen“, ergänzt Hadziavdic. Seitdem der Fußball die erfolgten Lockerungen nutzen durfte, habe sich die Mannschaft vier- bis fünfmal pro Woche getroffen. „Es läuft alles nach Plan“, freut sich der Coach.

Wenn Hadziavdic seine bei Vahdet gewonnenen Eindrücke erläutert, spricht daraus viel Positives. Er sei von Beginn an von der Mannschaft und ihrem Umfeld überzeugt gewesen. Generell herrsche im Verein eine sehr familiäre Stimmung. Hinzu komme, so der Trainer, dass die Mannschaft enormes Potenzial besitze. „Es macht riesigen Spaß, mit dem Trainerteam, Betreuern und Vorstand diese Mannschaft zu führen und zu managen“, so Hadziavdic.

Konter möglichst vermeiden

Ein neuer Trainer hat natürlich eigenen Vorstellungen von Taktik und Spielsystem. Daraus folgert für den Vahdet-Coach, dass zukünftig noch mehr Zug zum Tor entwickelt und zielstrebiger gespielt werden soll. „In der Defensive müssen wir daran arbeiten, bei Ballverlusten nicht zu anfällig für Konter zu werden. Das bedeutet, dass wir schnellstens ins Gegenpressing gehen müssen“, erklärt Hadziavdic. Voraussetzung für diese Spielweise sei, schnellstens in die Grundformation zu kommen.

Die Zugänge sieht Hadziavdic alle als Verstärkung. Spielerisch und charakterlich passten sie gut in das Team, so seine Einschätzung. Auch die Ergänzungen im Trainerteam spielen da eine Rolle. Dazu gehören der neue Co-Trainer Andreas Hihn und der neue Torwart-Trainer Rainer Rosen, der früher für die Sportfreunde Salzgitter lange Zeit in der höchsten niedersächsischen Klasse spielte. Hadziavdic über dieses Duo: „Beide sind sehr engagiert und bringen viel Leidenschaft sowie Erfahrung mit. Das alles zusammen garantiere die Qualität, die nötig sei, um in der Landesliga mitzuhalten.“

Lob für die Planungen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Veränderung der Spielklassen betrachtet der Vahdet-Coach gelassen. „Ich möchte nicht in der Haut der für den Spielbetrieb Verantwortlichen stecken. Die Lösung, die sie gefunden haben, ist gut“, so Hadziavdic’ Kompliment. Was hätte man zudem machen sollen, stellt er die Frage in den Raum. Er sei ohnehin ein Mensch, der Situationen so aufnehme wie sie kommen und anschließend nach Lösungen für die Probleme suche.

Bei allen eventuell noch offenen Fragen um den nach derzeitigem Stand im September wieder beginnenden Spielbetrieb, macht Hadziavdic aber unmissverständlich klar, dass die Landesliga auf Dauer gehalten werden soll.

Die den Punktspielen vorgeschalteten Aufgaben im Pokal, die zunächst in Gruppenspielen gelöst werden müssen, sieht Hadziavdic durchaus positiv. Zum einen habe man die Möglichkeit, vor der Punktrunde das eine oder andere noch mal zu testen. Zum anderen könne man sich aber auch durchaus einen Ausrutscher erlauben, ohne gleich mit leeren Händen dazustehen. „Unser Anspruch sollte aber für die Gruppenphase sein, Erster zu werden“, betrachtet der Vahdet-Trainer den Pokal mit dem nötigen Ehrgeiz.