Halbes Jahr Volleyball-Pause ist vorbei

„Wir freuen uns darauf, dass endlich wieder gespielt werden kann“ – dieser Satz von Kevin Wieloch, Kapitän der Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter, drückt stellvertretend das aus, was viele Sportlerinnen und Sportler nach fast halbjähriger Wettkampfpause denken.

Für das Team des Regionalliga-Aufsteigers ist die erste Runde im Regionalpokal zugleich auch die erste Standortbestimmung. „Wir konnten erst am 17. August mit dem Training in der Halle beginnen. Vorher waren die Hallen geschlossen und der Sport untersagt“, verweist Wieloch auf ein Dilemma, in dem nicht nur er und seine Mannschaftskameraden stecken. Auch den drei Gastmannschaften des am Samstag um 13 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Salzgitter-Bad beginnenden Turniers dürfte es nicht anders ergangen sein, denn die üblichen Vorbereitungsturniere vor der Saison gab es diesmal nicht.

Im zweiten Turnierspiel – es wird nach dem Modus Jeder gegen Jeden gespielt – wartet auf die SG ein echter Härtetest, ist doch Drittligist Tecklenburger Land Volleys der Gegner. In den weiteren Spielen trifft die SG auf die künftigen Klassengefährten GfL Hannover und Vechelde-Vallstedt Vikings. „Bis auf die Vikings haben wir die anderen Mannschaften noch nicht spielen gesehen. Somit werden sich sicherlich interessante Situationen ergeben“, setzt Wieloch auf einen möglichen Überraschungseffekt.

Letztlich, so der SG-Kapitän, werde das Turnier aber einen Hinweis darauf geben, in welcher Verfassung die Mannschaft nach der kurzen Vorbereitung ist.

Ganz ohne Spielpraxis geht das Team des Gastgebers nicht in das Turnier. In einem Testspiel gegen den TK Hannover zeigte sich aber, dass es noch genügend Potenzial zur Optimierung gibt. „Allgemein läuft es zur Zeit im Training gut“, verbreitet Wieloch ein gewisses Maß an Optimismus.

Natürlich findet auch dieses Turnier unter den durch die Corona-Pandemie gegebenen Rahmenbedingungen statt. Zuschauer sind in begrenzter Zahl zugelassen. „Solange die Tribünen nicht ausgefahren werden können, dürfen nur 47 Zuschauer in die Halle“, verweist Wieloch auf ein weiteres Problem.

Große Änderungen im Kader gegenüber der Aufstiegssaison gibt es nicht. Zugang Dominik Bodenstedt (Gaterslebener VV), der die gesamte Saison verletzt ausgefallen war, und Eigengewächs Yannick Lindenberg ergänzen das Aufgebot.