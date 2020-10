Der TSV Salzgitter hat ein sehr vielversprechendes Turntalent in seinen Reihen: Der erst achtjährige Emanuel König ist am vergangenen Wochenende bei der Landesmeisterschaft im Team des Einbecker SV an die Geräte gegangen und wurde in der Einzelwertung und mit dem Team jeweils Zweiter.

So ganz überraschend kam für TSV-Trainer Wulf Przybilski das Ergebnis nicht, er schwärmt schon lange von seinem jungen Talent, weiß aber auch, dass er König mehr Potential hat: „So einen Jungen findet man nur einmal unter Tausenden.“ Im vergangenen Jahr hatte König seinen ärgsten Konkurrenten von der Turntalentschule Hannover Kleefeld auf den zweiten Platz verweisen können, diesmal war das Ergebnis genau umgekehrt. Durch die coronabedingte Trainingspause und häufige Trainingsausfälle sind die Vorzeichen dieses Jahr vielleicht etwas andere. Auch die durch ein strenges Hygienekonzept angespannte Wettkampfsituation schien den kleinen Turner aus der Ruhe zu bringen. „Am Boden war Emanuel zu unruhig, konnte daher den Schweizer Handstand nicht lang genug stehen. Dafür hat er einen tollen Flickflack abgeliefert, ein Bonuselement, das 0,5 Punkte mehr bringt,“ berichtet Przybilski. Die mit vielen Kraftelementen gespickte Barrenübung toppte er mit einem Handstand und konnte auch den „Spitzi“ sauber halten. Besonders gut gelang ihm die Übung an den Ringen, hier braucht man bekanntlich am meisten Kraft für die ruhigen Halteelemente. Sein zweiter Sprung, ein Salto vorwärts auf eine Mattenerhöhung, fast fehlerfrei in den Stand, brachte seine beste Wertung. Im Rahmen der Siegerehrung bei den Landesmeisterschaften wurde König dazu noch als Landeskader-Athlet bestätigt. Neben dem heimischen Training beim TSV fährt er alle zwei Wochenenden nach Hannover, um bei den Landestrainern zu lernen.