Ostfalia-Sportkongress findet online statt

Der Kongress „blickpunkt sportmanagement“ der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaft in Calbecht feiert in diesem Jahr seine 20. Auflage. Und es wird dabei am 23. November eine Premiere geben. Denn erstmals findet die Vortrags- und Diskussionsveranstaltung nicht in den Hörsälen der Ostfalia sondern online statt. Grund ist die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen.

Als hätten es die Studierenden des 5. Semesters im Fach Sportmanagement geahnt, lautet das diesjährige Motto: „WorldWideSport – #sportbusiness im Internet“ und es wird um neue Wege und Möglichkeiten der Sportvermarktung im Internet gehen.

Insgesamt 48 Studenten und Studentinnen planen und organisieren seit März diesen Jahres an dem Event, dass zum festen Terminkalender der Ostfalia gehört. „Wir haben Anfangs noch versucht, eine Präsenzveranstaltung auf die Beine zu stellen. Doch als wir gemerkt haben, dass uns Covid-19 noch länger begleiten wird, haben wir bereits im entschieden, dass wir den Kongress online abhalten werden“, erklärt Kira Wrede, Gruppenleiterin im Bereich PR.

Im Vergleich zu den vorherigen Semestern hat sich das 48-köpfige Organisationsteam, das sich in acht verschiedene Aufgabenbereiche aufgeteilt hat, nicht ein einziges Mal persönlich getroffen. „Als wir mit den Vorbereitungen begonnen haben, ist Corona gerade voll ausgebrochen“, erklärt Wrede. Dementsprechend laufen die Besprechungen seitdem ausschließlich virtuell. Ein Zustand, der sich auch während des Kongresses nicht ändern wird.

Zwei Hauptthemen werden am 23. November besprochen. „Wir haben die ganze Veranstaltung in die Blöcke „Streaming“ und „Social Media“ unterteilt. Diese Blöcke werden jeweils vier Unterkategorien haben“, so Wrede. Zu den verschiedenen Themen haben die Organisatoren Experten aus dem ganzen Land angefragt. „Wer Vorträge halten oder an Diskussionsrunden teilnehmen wird, wird noch nicht verraten“, erklärt Wrede.

In den vergangenen Jahren waren vornehmlich Sportgrößen aus der Region wie Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski (VfL Wolfsburg), Hannover 96-Boss Martin Kind und der damalige Sportchef von Eintracht Braunschweig, Marc Arnold, zu Gast in Calbecht. Aber auch bekannte Stars wie Leichtathletin Gina Lückenkemper oder Handball-Legende Henning Fritz haben den Weg an die Ostfalia gefunden. „In diesem Jahr haben wir uns in ganz Deutschland um Referenten bemüht. Da hat uns Corona sogar etwas in die Karten gespielt. Denn die Gäste müssen nicht nach Salzgitter kommen, sondern können sich aus dem Büro oder von zu Hause aus einwählen“, erklärt Wrede.

Der Kongress wird über die Video-Plattform „Zoom“ stattfinden, über die sich sowohl die prominenten Gäste als auch interessierte Zuhörer zuschalten können. Voraussichtlich ab dem 15. Oktober wird die Anmeldung über die Homepage der Ostfalia möglich sein. „Dort kann sich dann jeder einen Zugang für den 23. November holen“, so Wrede abschließend.