Bereits der zweite Spielausfall

Die Corona-Pandemie bekommt den Sport und hier speziell Volleyball immer mehr in den Griff. Die Regionalligamänner der SG STV/MTV Salzgitter haben jetzt bereits die zweite Hängepartie, nachdem der VfL Lintorf, der eigentlich am Samstag um, 19.30 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Salzgitter-Bad antreten sollte, am Donnerstagabend sein Kommen absagte.

Grundlage der Absage der Gäste ist eine Handlungsanweisung des Spielausschusses des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes. In der Fassung vom 21. Oktober heißt es, dass ein Spiel verlegt werden kann, wenn eine Mannschaft aus einem Landkreis stammt, in dem die Inzidenzzahl größer als 50 ist. Das gilt für den Landkreis Osnabrück, aus dem die Lintorfer kommen, für den die Inzidenzzahl Stand 22. Oktober bei 51,1 lag. Das Problem nicht nur im Volleyball ist, dass in rund der Hälfte des Bezirks Weser-Ems, des Bezirks mit den meisten Mitgliedern im Volleyball, die Inzidenzampel auf rot steht, was mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern entspricht. Die Absage erreichte die SG am Donnerstagabend über Matti Baltzer, der als Kontaktperson für die anderen Mannschaften und den Verband gilt. „Wir haben danach über Kurznachrichten miteinander kommuniziert“, beschrieb SG-Kapitän Kevin Wieloch die ersten Reaktionen auf die Absage. Die Meinungen seien dabei durchaus geteilt gewesen. „Muss das sein“, war beispielsweise eine Frage, die gestellt wurde, wobei offensichtlich kein Lintorfer Spieler infiziert ist. In einem solchen Fall galt schon vorher, dass die betroffene Mannschaft einen Anspruch auf Spielverlegung hatte. Grundsätzlich heißt es auch, dass der Spielverlegung von allen beteiligten Mannschaften zugestimmt werden und die Heimmannschaft drei Termine für eine Neuansetzung nennen muss. „Es ist schade, dass das schon das zweite Spiel ist, das Corona zum Opfer fällt“, meinte Wieloch, der langsam Probleme für Neuansetzungen sieht, auch wenn der Rahmenplan noch sechs freie Termine vorhält. Auf die Frage, wie er denn den weiteren Verlauf der Saison sieht, zeigte sich Wieloch eher skeptisch und nannte einige Überlegungen, was passieren könnte. Eine wäre nach seiner Ansicht, die Saison zu verlängern. Dazu müsste die Spielordnung nicht geändert werden, nach der ein Spieljahr vom 1. Juli bis zum 30. Juni des Folgejahres geht. „Es kann aber auch passieren, dass die Saison erneut abgebrochen wird“, wollte Wieloch aus seiner Sicht das Worst-Case-Szenario, das schon der vergangenen Saison ein vorzeitiges Ende setzte, nicht ausschließen. Wichtig wird es für die Zukunft sein, die Mannschaft einerseits fit, andererseits auch bei Laune zu halten, weil Training ohne den Anreiz sportlichen Vergleichs letztlich unbefriedigend ist.