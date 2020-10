Einen herben Rückschlag hat der bisherige Spitzenreiter der Tischtennis-Oberliga SV Union Salzgitter beim SC Marklohe erlitten. Im Staffelhit kassierten die Sölter gegen den neuen Tabellenführer eine 1:11-Abfuhr und rutschten auf den dritten Rang ab. Dazwischen setzte sich der ASC Göttingen, der sich ebenfalls um die Meisterschale bewirbt.

Der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist die zweite Begegnung des Blanke-Sextetts am vergangenen Wochenende. Da der TSV Algesdorf rechtzeitig 48 Stunden vor Spielbeginn die Absetzung beantragt hatte und der Kreis Schaum-Lippe die Inzidenzzahl von mehr als 35 erreichte, fand die Regelung des Deutschen Tischtennis-Bunds Anwendung.

SC Marklohe – Union Salzgitter 11:1

Die Vorentscheidung über den späteren Verlauf fiel bereits im ersten Drittel. Dabei zeigte sich Kristof Lubin gegen SC-Frontmann Florian Buch gleich hellwach und erarbeitete sich mit seinem neuen Holz ein 2:0-Polster. „Kris wurde zwar im dritten Satz leichtsinnig und erhielt eine 0:11-Quittung. Die zahlte er allerdings mit barer 11:1-Münze zurück“, lobte Teamchef Blanke den polnischen Routinier.

Nicht sein bestes Repertoire konnte stattdessen am Nachbartisch Lukasz Dzikowski abrufen. Insbesondere im Entscheidungssatz habe dem 28-jährigen Defensivspieler die Grundsicherheit bei seinen Returns gegen den deutschen Ak-40-Seniorenmeister Sven Hielscher gefehlt. Dessen bekannte, verbale Zwischenrufe störten den Polen zusätzlich in der Konzentration. Gegen den dritten Akteur mit Zweitligaerfahrung, Nikolai Marek, zog Nils Schulze sogar mit 0:3 den Kürzeren. „Bei mir lief gar nichts“, scheute sich der 20-jährige nicht vor Selbstkritik.

Endgültig das Genick gebrochen habe den Söltern die unnötige Fünfsatzniederlage von Felix Wilke gegen Max Kulins. „Felix befand sich im vierten Satz mit einem 2:1-Satz-Polster und 8:3 klar auf der Siegerstraße. Leider hat er sich diesen und auch den fünften Satz mit 10:12 klauen lassen“, kritisierte Blanke. Infizieren ließen sich von dieser Entwicklung auch Henrik Fahlbusch und Florian Wagemann, die bislang beide mit einer 8:0-Bilanz glänzten.

In der zweiten Halbzeit leistete Oldie Lubin gegen den extrovertierten Hielscher zwar in den ersten beiden Durchgängen erfolgreich Widerstand, aber das stabilere Nervenkostüm seines Gegners blieb beim 2:3 nicht ohne Wirkung. Ebenfalls in fünf Sätzen zogen danach Wilke und Schulze gegen Marek und Kulins in umgekehrter Reihenfolge den Kürzeren.

Das Debakel konnten in der Schlussphase auch die Punktelieferanten im unteren Drittel, Fahlbusch und Wagemann, nicht verhindern.„Außer Kris Lubin konnte kein Spieler sein wahres Potenzial abrufen. So darf man sich als Mitfavorit nicht präsentieren. Marklohe wollte einfach mehr. Uns fehlte der Biss in diesem Spitzenspiel. Perspektivisch müssen wir uns künftig anders präsentieren“, kommentierte Teamchef Blanke verärgert.

TSV Algesdorf – SV Union Salzgitter: Nicht weniger ungehalten reagierte Blanke über die Absage des Spiels gegen den TSV Algesdorf, das Sonntag ausgetragen werden sollte: „Das ist unsportlich und unfair. Samstag ist Algesdorf noch nach Jever gefahren und hatte dort keine Angst vor den Corona-Viren. Gegen uns war die Angst wohl größer vor der Mitwirkung unserer polnischen Spieler und der Hoffnung, dass sie künftig nicht mehr ausreisen dürfen.“ Im gleichen Tenor äußerte sich auch Abteilungsleiter Peter Scheer: „Wenn der Deutsche Tischtennisbund diese Handhabe bei Erreichen einer bestimmten Inzidenzzahl zulässt, leistet er sportlicher Ungleichheit Vorschub.“