Bremerhavener Offensiv-Wirbel ist zu viel für die Miners

Lebenstedt. Der Heimauftakt für das Team von Neu-Trainer Dirk Heckmann in der Eishockey-Verbandsliga endet in einem 0:11-Debakel.

Riesengroß war die Vorfreude, nach über eineinhalb Jahren Abstinenz endlich wieder ein Spiel bestreiten zu dürfen, doch den Auftakt in die neue Saison der Eishockey-Verbandsliga Nord haben sich die Glück Auf Miners Salzgitter garantiert anders vorgestellt. Die Partie gegen den REV Bremerhaven dürfte in die Annalen eingehen als höchste Heimniederlage.

Glück Auf Miners Salzgitter – REV Bremerhaven 0:11 (0:0, 0:4, 0:7). Dass die Trauben höher hängen würden als in der Landesliga, die die Miners als Neuling nach dem Wechsel zum SV Glück Auf Gebhardshagen dominiert hatten, war klar. Aber dass sich die Gäste als so hohe Auftakthürde entpuppten, hatte niemand auf der Rechnung. Zumal der REV erst am Vorabend gegen den Hamburger SV 1b ran musste und weniger als 24 Stunden zur Regeneration hatte.

Spiel in eine Richtung

Von Beginn an sahen die Fans in der Eissporthalle am Salzgittersee, dass die Begegnung hauptsächlich in eine Richtung laufen sollte. Bremerhaven war fast immer eine Schlittschuhlänge voraus, die Miners vorrangig in der Abwehr beschäftigt. Torhüter Lars Tschirner konnte sich nicht über mangelnde Arbeit beklagen. Doch im ersten Drittel hielt er seinen Kasten sauber, obwohl der REV mehrfach frei vor ihm zum Schuss kam.

0:2 als Genickbruch

Im zweiten Drittel kassierte Sebastian Kotke früh eine Strafzeit, prompt nutzte Bremerhaven die Überzahl zur Führung. In der 29. Minute war Niklas Dalsch frei vor dem Gäste-Tor, vergab jedoch die bis dahin beste Chance der Gastgeber. Im direkten Gegenzug klingelte es zum 0:2 im Gehäuse der Miners. Dieser Gegentreffer war wie ein Genickbruch. Bremerhaven taute förmlich auf und wirbelte die Miners fortan völlig durcheinander. Angriff um Angriff rollte auf Lars Tschirner zu, während die Miners nur selten für Entlastung im eigenen Angriff sorgen konnten. Mit zwei weiteren Gegentoren zum 0:4 ging es in die Kabinen.

Frust entlädt sich in übertriebener Härte

Der Schlussabschnitt war geprägt von übertriebener Härte, in die sicher auch der Frust über das eigene Spiel floss. Zumindest machten die Hausherren klar, dass sie sich nicht kampflos in ihr Schicksal ergeben würden. Nur kam der entscheidende Pass vor dem gegnerischen Tor einfach nicht an den Mann, um wenigstens den Ehrentreffer zu erzielen. Die Kräfte ließen sichtbar nach und Bremerhaven nahm die Geschenke der offenen Defensive dankbar an. Die vielen Strafzeiten taten ihr Übriges.

Diesen gebrauchten Tag müssen die Miners schnell abschütteln und im Training an ihrer Passgenauigkeit arbeiten, damit es im nächsten Spiel keine weitere Klatsche setzt. Vielleicht war die deutliche Niederlage ein Dämpfer zur rechten Zeit.

Grippe als mögliche Erklärung

„Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen und Lars Tschirner hat uns mit tollen Paraden in der Partie gehalten“, so Trainer Dirk Heckmann. Speziell im dritten Drittel seien die Abstände zwischen Verteidigung und Sturm zu groß gewesen. „Wir haben keine Position mehr gehalten und es ist alles zusammen gebrochen. Allerdings hat die Hälfte der Mannschaft unter Woche auch mit Grippe flach gelegen“, erklärt Heckmann den Kraftverlust seines Teams.

Spiel kompakt:

Tore: 0:1 Hollmann (23.), 0:2 Schmidt (29.), 0:3 Hollmann (32.), 0:4 Hollmann (39.), 0:5 Schoof (42.), 0:6 Soytuerk (49.), 0:7 Kleiner (51.), 0:8 Hollmann (54.), 0:9 Schoof (56.), 0:10 Müller (56.), 0:11 Rampe (57.). Strafzeiten: Miners: 22 Min., Bremerhaven: 13.

Miners: Tschirner, Weikamp – Gatzka, Steinbach, Dalsch, Kotke, Hoffert, S. Heckmann, Franke, Breneizeris, C. Heckmann, Blankschyn, Odeluga, Peitzmann, Böhm, Gapinski, Kiene, Hanisch

