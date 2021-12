Die Triathleten Harald Kahlstatt, Jens Munser, Stephan Janecek, Michael Machel und Jan Hasenpusch (hinten von links) sowie Jörg Zimmermann und Marco Wätzold (kniend von links) haben um 0.01 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Spendenaktion „AdventSZläufer" offiziell in Angriff genommen. Am Salzgittersee sind 161 Kilometer zusammen gekommen.