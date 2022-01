Lukas Vit (re.) reist zu den Spielen seiner Icefighters gemeinsam mit seinem Teamkollegen Roman Löwing aus Kassel an.

Lebenstedt/Hamburg. Eishockey: Lukas Vit und Roman Löwing nehmen für die Salzgitter Icefighters Stress in Kauf. An diesem Wochenende hält sich dieser aber in Grenzen.