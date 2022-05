Steelers-Quarterback Dennis Leer (links, am Ball) muss von seinen Vorderleuten freigeblockt werden, damit er Zeit zum Werfen hat. Darüber haben die Salzgitteraner im Training gesprochen.

Ritterhude. Die Salzgitteraner treten am Sonntag bei den Ritterhude Badgers in der American-Football-Verbandsliga an.