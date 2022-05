Lichtenberg vergibt zu viele Torchancen

Der MTV Lichtenberg und Abstiegskandidat FC RW Rhüden haben sich am Sonntag in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga 3 mit einem 0:0-Unentschieden voneinander getrennt.

Lichtenbergs Co-Trainer Eugen Reichert vertrat den beruflich verhinderten Coach Stanislav Gross an der Seitenlinie und sah eine drückend überlegende Heimelf in den ersten 45 Minuten. „Wir hatten drei, vier hundertprozentige Torchancen. Aber wie schon so oft in dieser Saison, nutzen wir unsere Möglichkeiten einfach nicht“, sagte Reichert, der seine Mannschaft nach der Pause unverändert auf den Platz zurückschickte.

Erst eine Verletzung von Nick Jahn (72.) zwang den Co-Trainer zum Wechsel. Nur eine Minute später flog Domenik Müller mit Gelb-Rot vom Platz. „Von da an wurde es zäh, obwohl wir auch zu zehnt noch ein, zwei gute Chancen hatten. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung“, sagte Reichert.

Spiel kompakt:

MTV Lichtenberg: Tietze – Miri, Hagdorn, Engelmann, Hockmann, Spintzyk, Müller, Seebold, Khalil, Borchers, Jahn (72. Adanir).

Tore: Fehlanzeige.

Besonderes: Gelb-Rot für Lichtenbergs Domenik Müller (73.).

