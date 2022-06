„Kopfsache“: Salzgitter Steelers verlieren 0:23 in Lüneburg

Sie starteten stark in ihr drittes Saisonspiel in der Verbandsliga, doch belohnt haben sich die Salzgitter Steelers nicht. Letztlich gelang dem Football-Team bei der 0:23 (0:0, 0:0, 0:13, 0:10)-Niederlage in Lüneburg kein einziger Punkt. Spielerisch habe sich die Mannschaft dennoch verbessert, sagte ihr Trainer Alexander Schardt.

Gleich mit ihrem ersten Drive schafften es die Salzgitteraner bis an die Endzone der Lüneburger Razorbacks. „Nach 16 Spielzügen waren wir eins, zwei Yards vor davor“, berichtete Schardt. Durch kleinere Vergehen handelten sich die Steelers allerdings eine Strafen ein – und hatten wieder einen weiteren Weg bis zur Endzone. Dennoch war die Mannschaft erpicht darauf, einen Touchdown zu landen, statt mit einem Kick-Versuch drei Punkte einzufahren. „Wir wollten ein Statement setzen“, erklärte Schardt.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weil das allerdings nicht klappte und die Steelers den Ball wieder abgeben mussten, entwickelte sich der psychologische Effekt in die andere Richtung. „Ich glaube, das danach war Kopfsache“, sagte Schardt. Bis zur Pause ließen die Steelers zwar keine Punkte der Lüneburger zu, kamen allerdings selber auch nicht zum Erfolg. So gingen die Teams mit einem äußerst untypischen 0:0 in die Pause.

Bei den Salzgitteranern blieb vorne die Null sogar bis zum Spielende stehen. „Wir haben den Ball in der Offense zwar gut bewegt, sind aber nicht mehr wirklich in Punktereichweite gekommen“, bedauerte der Trainer. Mit Strafen und schlechten Blocks habe sich seine Mannschaft in der zweiten Hälfte immer wieder selbst ein Bein gestellt, merkte Alexander Schardt an.

Die Gastgeber hingegen erzielten 27 Punkte, einige davon mit einem „Big Play“. Ein Pass des Lüneburger Quarterbacks über 35 Yards kam an, die weiteren 30 Yards lief der Ballempfänger bis in die Endzone und leitete damit die Niederlage der Steelers ein.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de