Klassenerhalt! TSV Üfingen beseitigt die letzten Zweifel

Üfingen. Der Fußball-Bezirksligist gewinnt das Salzgitteraner Duell gegen Fortuna Lebenstedt mit 2:1 und bleibt damit in der Bezirksliga.

Üfingens Nils Molau (in Grün) behauptet den Ball gegen Fortunas Tim-Luca Ehlert (rechts).

Ab jetzt kann sich Fußball-Bezirksligist TSV Üfingen voll und ganz auf das Bezirkspokal-Halbfinale am 22. Juni beim SC Rot-Weiß Volkmarode konzentrieren. Denn nach dem 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen Fortuna Lebenstedt hat das Team von Trainer Frank Leitermann den Klassenerhalt in der Bezirksliga endgültig unter Dach und Fach gebracht.

Dabei kassierten die Kanakicker quasi mit dem Pausenpfiff einen unglücklichen Gegentreffer. Anstatt selbst in Führung zu gehen, lief der TSV in einen Konter. Einen tückischen Aufsetzer konnte Üfingens Keeper Tobias Huppertz nur nach vorne abklatschen lassen und Fortunas Lennard Gauger stand dann goldrichtig.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Üfingen mit „Jahrhunderttor“ zum Ausgleich

„Ich muss ehrlich sagen, dass das heute eines der besten Spiele in dieser Saison von uns war. Wir haben diszipliniert und strukturiert gespielt“, sagte TSV-Trainer Leitermann trotz des Pausenrückstands. In der zweiten Hälfte belohnten sich die Gastgeber nämlich für den couragierten Auftritt und glichen durch Luis Kick zunächst aus. Dann kam der große Auftritt von Nico Laschkowski, dem nach Ansicht seines Trainer „ein Jahrhunderttor“ zum umjubelten Siegtreffer gelang. Laschkowski traf einen Volley perfekt und setzte den Ball in den Winkel.

„Jahrhunderttor ist vielleicht etwas übertrieben, aber es war schon ein ganz schöner Strich, den Laschkowski da losgelassen hat“, zollte auch der Fortuna-Trainer Daniel Reinsch dem Siegtorschützen seinen Respekt. Gleichzeitig gratulierte er den Üfingern, für die er in seiner aktiven Zeit selbst schon im Tor gestanden hat, zum Klassenerhalt und wünschte dem TSV viel Erfolg für das Pokal-Halbfinale. „Beides haben sich die Jungs wirklich verdient, genauso wie den Sieg heute“, sagte Reinsch.

Fokus liegt nun auf dem Bezirkspokal

Sein Kollege Leitermann stellte direkt nach dem Schlusspfiff klar: „Jetzt liegt unser Fokus komplett auf dem Pokal-Halbfinale. Durch den Sieg heute haben wir endlich den Klassenerhalt sicher und können das Saisonhighlight in Volkmarode jetzt richtig genießen.“

Spiel kompakt:

TSV Üfingen: Huppertz – Molau, Klatt, Laurenz Kick, Luis Kick (85. Boronowski), Hibbeler (77. Wylensek), Eimecke (69. Wagner), Lüer, Laschkowski, Richter, Schilling.

Fortuna Lebenstedt: Kässmann (46. Leischwitz) – Ehlert, Ceglarski, M. Liebig (46. Doleschek), Criscione, Pote (85. Rüstig), Katzmartzyk (25. Blania), Kleiner, Gauger, Pommerenke (80. Otto), Zaube.

Tore: 0:1 Gauger (45.), 1:1 Luis Kick (72.), 1:2 Laschkowski (75.)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de