Vahdet verpasst den Befreiungsschlag

Der KSV Vahdet Salzgitter muss in der Fußball-Landesliga bis zur letzten Minute dieser Saison um den Klassenerhalt zittern. Zwar bleibt das Team von Uwe Hain nach dem 1:1 (0:0) am Mittwochabend gegen den SSV Nörten-Hardenberg auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz und hat auch das bessere Torverhältnis gegenüber dem diesmal spielfreien SC Hainberg, doch der kann bei nur einem Punkt Rückstand Vahdet am letzten Spieltag noch überflügeln.

Beide Teams waren auf Ballsicherheit aus

Die Partie gegen den SSV begann mit Abtasten auf beiden Seiten, wobei beide Teams betont auf Ballsicherheit aus waren, was den Gästen zunächst besser gelang, ohne dass sie dabei gefährlich über die Strafraumgrenze der Hausherren hinaus gekommen wären.

Vahdet setzte zunächst auf lange Pässe in die Spitze auf Leroy-Obinna Uche, der sich dann aber meist zwei Gegenspielern gegenübersah und es damit schwer hatte, den Ball zu behaupten. Dennoch besaßen die Gastgeber vor der Pause einige gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen, die allerdings allesamt teilweise überhastet, teilweise unkonzentriert vergeben wurden. Zunächst schoss Ronnie Kessedou hoch über das Tor (20.), dann scheiterte Bayram Üsküplü am wenig später verletzt ausscheidenden SSV-Keeper Dennis Koch (23.), bevor Uche in der 35. Minute zu zögerlich war und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ebenfalls hoch über das Tor schoss.

Vahdet kassiert Gegentor aus heiterem Himmel

Nach der Pause änderte sich wenig am Bild eines sehr guten Landesliga-Spiels, in dem die Gäste keine zwingende Chance besaßen und wie aus heiterem Himmel zum Führungstor kamen, weil Keeper Sabri Pugar einen Gegner anschoss.

„Das hatte die Mannschaft nicht verdient, die aufopferungsvoll gekämpft hat“, meinte Vahdet-Trainer Uwe Hain in seinem Resümee. Zumindest sorgte Bayram Üsküplü noch für den Ausgleich (75.). So sicherte sich Vahdet zumindest einen Punkt, der am Ende noch wichtig werden könnte.

Spiel kompakt:

KSV Vahdet Salzgitter: Pugar– Ali Demir, Hot, Hüseyin Demir, Özdogan (67. Uzunhan) – Sankovic, Ölmez (70. Tayfun Durmus), Suel, Kessedou – Üsküplü, Uche

Tore: 0:1 Henrik Sinram-Krückeberg (64.), 1:1 Bayram Üsküplü (75.).

Besonderes: Gelb-rote Karte für Ali Demir (KSV Vahdet/72.).

