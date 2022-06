Eine starke Halbzeit reicht Gitter nicht zum Sieg

53 Minuten lang durfte sich der SC Gitter berechtigte Hoffnungen machen, nach 19 sieglosen Spielen in Folge den ersten Erfolg zu landen und damit den Abstieg aus der Fußball-Landesliga zu versüßen. Zwei vermeidbare Gegentore, die in der Entstehung einander glichen, leiteten dann die 2:4 (2:1)-Niederlage im Heimspiel gegen den BSC Acosta ein.

Die Gastgeber mussten mit einer Rumpftruppe antreten, bei der neben Jens Jaschkowitz nur Max Hecker und Gitters Fußballobmann Thorsten Engelsdorf sowie nach langer Verletzungspause Torwart Daniel Seidel als Auswechselspieler auf dem Spielbericht standen.

Keine brenzligen Situationen in Gitters Strafraum

Nach der Verabschiedung von Co-Trainer Marcus Kammel sowie Tiziano Marteddu, Bünjamin Öztürk, Dogukan Balohglu und Joshua Brandes präsentierte sich der Sportclub von seiner besten Seite – und wurde belohnt. Eine starke Vorarbeit von Thilo Adam mit einem Flankenlauf über die linke Seite krönte Tiziano Marteddu mit dem 1:0 (12.). Adam selbst ließ keine zehn Minuten später nach erneut starker Einzelleistung das 2:0 folgen. Bis dahin und auch in der Folgezeit gab es keine brenzlige Situation im Strafraum des Sportclubs. Einzig die Tatsache, dass Gitter aus der Abwehr heraus im Umschaltspiel den Ball meist nur wegschlug, war den Hausherren anzukreiden.

Bei den Gegentoren, denen beide Hereingaben von der Grundlinie vorausgingen, sah Gitter – wie schon so oft in der Saison – nicht gut aus. „Es ist immer wieder das Gleiche. Wir laden den Gegner mit unnötigen Fehlern zum Toreschießen ein“, sagte Trainer Michael Bock. Den Elfmeter, der die Führung für Acosta brachte, sahen selbst die Auswechselspieler der Gäste als Fehlentscheidung an.

Zu diesem Zeitpunkt wurde der Kräfteverschleiß beim Sportclub immer deutlicher. Acosta dominierte die Partie weitgehend und Gitter kam kaum noch zu Entlastungsangriffen. „Kein Wunder, wenn die Spieler kaum eine Pause bekommen“, nahm Trainer Michael Bock seine Mannschaft in Schutz. Mit dem Schlusspfiff fiel dann das 2:4.

Spiel kompakt

SC Gitter: Künnecke – Öztürk (61. M. Hecker), Schönwiese, Hiebsch, E. Jaschkowitz – Neugebauer, Brandes Schulz, L. Hecker – Adam, Marteddu.

Tore: 1:0 Marteddu (12.), 2:0 Adam (21.), 2:1 Niebuhr (40.), 2:2 Vollbrecht (53.), 2:3 Wolf (75./FE), 2:4 Kaba (90.).

