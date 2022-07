Nächste Station des TC Bad: Landesliga

Foto: Verein / oh

Die Tennisherren 30 des TC Bad haben es endlich geschafft. Nach zwei zweiten Plätzen im vergangenen Winter und Sommer gelang dem Team um Sprecher Manuel Wiesner der ersehnte Aufstieg in die Landesliga. Im letzten Verbandsligaspiel dieser Saison gab es ein deutliches 6:0 auf eigener Anlage gegen den Heidberger TC.

Phillipp Zimmermann ist mit den Herren 30 des TC Bad in die Landesliga aufgestiegen. Foto: Günter Schacht / regios24

Dabei kamen die Gäste, für die es um nichts mehr ging, nicht nur als Punktelieferant. „Die haben schon ihre beste Aufstellung aufgeboten, das hat uns schon ein wenig überrascht“, sagte Wiesner, der in seinem Einzel gegen den schnellen Christoph Baunack nur im ersten Satz seine Probleme hatte. Am Ende setzte sich die Nummer 1 der Sölter mit 2:6, 6:2, 10:6 durch. Deutlicher waren da schon die Siege von Jan Hedder an Position 2 (6:3, 6:0) und von der Nummer 4 Sascha Klingenberg (6:0, 6:2).

Den entscheidenden Punkt zum Aufstieg holte dann Phillipp Zimmermann, der sich mit 7:5, 7:5 äußerst knapp gegen Maik Makoschey durchsetzte. „Im ersten Satz hat er durchgehend geführt und nur beim 1:4 zu Beginn des zweiten Durchgangs kurz gewackelt“, sagte Wiesner.

Die Doppel hatten dann nur noch statistischen Wert. Und genau diese Statistik besserten Wiesner/Klingenberg (6:1, 6:3) und Hedder/Zimmermann (7:5, 7:6) noch einmal auf. Durchweg mit positiven Bilanzen geht das Quartett aus der Saison. „Es hat alles super funktioniert. Wir wollten unter die Top 3 kommen und das ist uns mehr als gelungen“, freute sich Wiesner. Bei einer Verletzung oder einer Corona-Infektion hätte der Aufstieg schon in Gefahr geraten können. „Wir sind zum Glück davon verschont geblieben. Für die Landesliga sind wir aber trotzdem auf der Suche nach einem fünften Mann“, so Wiesner.

Der Meistertitel wurde dann am Sonntag auf dem Goslarer Schützenfest gebührend gefeiert. „Eigentlich wäre Altstadtfest gewesen, so mussten wir ausweichen“, erklärte Manuel Wiesner.

Weitere Entscheidungen:

Aufsteiger: Die Damen 50 des TV Gebhardshagen sind ohne Punktverlust durch die Sommersaison in der Verbandsklasse marschiert. Im Endspiel um den Aufstieg gab es einen ungefährdeten 5:1-Erfolg beim Tabellenzweiten TSC Göttingen. Damit spielt das Team in der kommenden Saison in der Verbandsliga.

Die Herren 60 des TV Gebhardshagen haben es ihren weiblichen Kolleginnen nachgemacht und stehen mit einer 10:0-Bilanz schon vor dem letzten Spieltag als Meister und Aufsteiger von der Bezirksklasse in die Bezirksliga fest.

Die Herren 70 des TC Bad haben in der Bezirksliga zum Abschluss gegen den Hildesheimer TV III zwar einen Punkt beim 3:3-Unentschieden abgegeben, steigen aber trotzdem ohne Niederlage in die Oberliga auf.

Absteiger: Die Herren 65 des TC Bad müssen nach einem 1:5 im Abschlussspiel gegen den SV Frielingen den Gang von der Verbandsliga in die Verbandsklasse antreten.

